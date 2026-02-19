В Омске провели прямую линию по профилактике буллинга в школах

Педагогические коллективы также вовлечены в профилактическую деятельность. На педагогических советах регулярно рассматриваются вопросы межличностных отношений в классах. В конце 2025 года на базе института развития образования Омской области для учителей были проведены курсы повышения квалификации по темам профилактики негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, а также предотвращения психологического насилия, систематического унижения чести и достоинства, издевательств и преследования.