В Омске провели прямую линию по профилактике буллинга в школах

Министерство образования Омской области организовало прямую линию, посвященную профилактике буллинга и созданию безопасной образовательной среды. В течение часа специалисты и психологи принимали звонки от жителей региона, консультировали по вопросам выявления признаков травли, алгоритмам действий родителей и методам педагогического реагирования на конфликтные ситуации в школах.
В школах региона проводится комплексная работа с участниками конфликтных ситуаций. С обучающимися и их родителями организуют педагогические консультации и профилактические беседы, посвященные особенностям переходного возраста, соблюдению этикета и проявлению уважения к сверстникам. Для оптимизации межличностных взаимодействий в детских коллективах запланированы внеурочные мероприятия, направленные на формирование эмоционально позитивной атмосферы в образовательной среде.
Педагогические коллективы также вовлечены в профилактическую деятельность. На педагогических советах регулярно рассматриваются вопросы межличностных отношений в классах. В конце 2025 года на базе института развития образования Омской области для учителей были проведены курсы повышения квалификации по темам профилактики негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, а также предотвращения психологического насилия, систематического унижения чести и достоинства, издевательств и преследования.
Родители, столкнувшиеся с фактами буллинга, могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, которая создается в каждой образовательной организации. Дополнительную поддержку оказывает Региональный координационный центр медиации и урегулирования конфликтных отношений центра поддержки семьи по адресу: город Омск, улица Фрунзе, дом 80, кабинет 836.
Все педагоги проинструктированы, как правильно работать в коллективе, где есть асоциальные подростки.
