Единый тариф на продленку установили для школ Нижнего Новгорода и Кстова

Так, если ребенок проводит 1 час в ГПД каждый день, то ежемесячная оплата составит 538 рублей. Два часа обойдутся в 1076 рублей, три часа — 1 615 рублей, четыре часа — 2 048 рублей, пять часов — 2 639 рублей, а шесть — 3 120 рублей. Одновременно признаны утратившими силу прежние постановления администрации Нижнего Новгорода и внесены изменения в нормативные акты администрации Кстовского муниципального округа.