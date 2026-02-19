В ЛЭТИ создали компактную антенну на керамической основе для ГЛОНАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Разработчики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали универсальную компактную антенну на керамической основе для системы «ГЛОНАСС» (Глобальная навигационная спутниковая система). Разработка предназначена для наземных приемников спутниковых сигналов, которые используются на транспорте и в других сферах, сообщили ТАСС в вузе.
«Малогабаритная антенна L1+L2 ГЛОНАСС не имеет аналогов на российском рынке. Для ее изготовления специалисты кафедры ФЭТ разработали специальный состав керамики. Изменяя пропорции его компонентов, можно получать различные диэлектрические характеристики материала, что существенно упрощает процесс разработки антенн. Это позволит приспособить производство под любые технические требования заказчиков, к примеру, минимизации габаритов и массы», — привели в пресс-службе слова инженера-технолога, аспиранта кафедры физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Анны Антоновой.
Уточняется, что ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, которая определяет местоположение объекта в любой точке мира с минимальной погрешностью. Для определения координат наземная инфраструктура системы связывается с орбитальной группировкой навигационных космических аппаратов. Сегодня оборудование для аппаратуры потребителя ГЛОНАСС зависит от импортных компонентов, в первую очередь — от керамических антенн.
По данным пресс-службы, спутниковые навигаторы применяются во всех видах транспорта, геодезии, морской навигации, промышленных системах. Большая часть представленных на рынке спутниковых навигаторов работает в поддиапазоне частот L1 (примерно 1600 МГц). Однако, использование только одного поддиапазона может приводить к ошибкам в позиционировании до 5 метров из-за погрешности приема сигналов, проходящих через ионосферу. Использование дополнительного поддиапазона L2 (примерно 1250 МГц) позволяет компенсировать ионосферную погрешность за счет одновременного приема сигналов на двух разнесенных частотах.
Как рассказали в вузе, инженеры ЛЭТИ разработали несколько образцов керамической малогабаритной антенны L1+L2 ГЛОНАСС. Плоская антенна размером 3×3 см весит порядка 30 г. Ее основа — керамические диэлектрики, которые позволяют минимизировать габаритные размеры. Экспериментальные образцы антенн успешно прошли испытания и показали, что в условиях реального навигационного поля их характеристики превосходят импортные аналоги.
Разработка проведена при поддержке акселерационной программы «Стартапы ИТ-ЛЭТИ», которая реализуется в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».