В ЛЭТИ создали компактную антенну на керамической основе для ГЛОНАСС

По данным пресс-службы, спутниковые навигаторы применяются во всех видах транспорта, геодезии, морской навигации, промышленных системах. Большая часть представленных на рынке спутниковых навигаторов работает в поддиапазоне частот L1 (примерно 1600 МГц). Однако, использование только одного поддиапазона может приводить к ошибкам в позиционировании до 5 метров из-за погрешности приема сигналов, проходящих через ионосферу. Использование дополнительного поддиапазона L2 (примерно 1250 МГц) позволяет компенсировать ионосферную погрешность за счет одновременного приема сигналов на двух разнесенных частотах.