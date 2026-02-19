Ричмонд
Троих павлодарцев осудили за неуплату алиментов

По отношению к ним была применена Статья 139. Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги).

Источник: Baigenews

Только за январь этого года трое человек осуждены за злостное уклонение от исполнения обязательств перед своими детьми, передает BAQ.KZ.

Как рассказали в прокуратуре Павлодарской области, один из них три года уклонялся от выплат, скрывал доходы и накопил долг 2,2 млн тенге на содержание 3 малолетних детей. В другом случае, при задолженности более 4 млн тенге — должник сознательно не платил алименты более шести лет, несмотря на возможность трудоустройства.

— Органы прокуратуры системно добиваются исполнения судебных решений, прежде всего по делам о взыскании алиментов — там, где речь идёт о защите прав детей. К должникам применяются реальные меры ответственности: ограничения на выезд, привлечение к административной и уголовной ответственности, цифровой розыск. Эта работа уже даёт результаты, — отметили в областной прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что сейчас в производстве органов досудебного расследования находятся ещё семь уголовных дел по неуплате алиментов.