Троих павлодарцев осудили за неуплату алиментов

Как рассказали в прокуратуре Павлодарской области, один из них три года уклонялся от выплат, скрывал доходы и накопил долг 2,2 млн тенге на содержание 3 малолетних детей. В другом случае, при задолженности более 4 млн тенге — должник сознательно не платил алименты более шести лет, несмотря на возможность трудоустройства.