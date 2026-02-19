Туризм Казахстана: как гиды формируют имидж страны

Участники обсудили развитие туристической отрасли, повышение качества сервиса и роль профессионального сообщества в формировании имиджа страны, передает DKNews.kz.
Кто участвовал в форуме.
Мероприятие прошло в Президентском центре УДП РК. Его организовали совместно с акиматом Астаны, центром «Astana Tourism» и Клубом гидов столицы.
В форуме приняли участие более 130 представителей туристической отрасли. Среди них были эксперты, сотрудники госорганов, гиды и международные специалисты.
Почему туризм остаётся приоритетом.
В выступлениях отмечалось, что развитие туристического потенциала является стратегической задачей страны.
Директор Президентского центра Бакытжан Темирболат подчеркнул, что отрасль демонстрирует устойчивый рост.
По его словам, увеличивается число туристов. Расширяется география поездок. Растут инвестиции. Развивается инфраструктура.
В 2025 году вложения в туристическую отрасль превысили 1,2 трлн тенге. Это на 32% больше, чем годом ранее.
Роль гидов в развитии туризма.
Участники отметили ключевое значение профессии гида.
Гид не просто сопровождает туристов. Он является культурным послом страны. Он формирует впечатление гостей о Казахстане.
Председатель правления «Kazakh Tourism» Талгат Газизов отметил:
«Гиды и экскурсоводы, которые встречаете наших гостей, ведь именно вы дарите людям эти впечатления, за которыми люди сюда приехали, ваши слова, ваши истории, они формируют образ Казахстана. И в связи с этим профессия гида, она очень ответственная, и она очень престижная, потому что от того, как вы расскажете о нашей стране, ведь люди отсюда уезжают не только с фотографиями, но и с историями, которые остаются у них в памяти».
Какие темы обсуждали участники.
В ходе пленарного заседания и панельных сессий обсуждались вопросы развития экскурсионной деятельности. Рассматривались методы повышения качества туристического сервиса. Участники делились идеями по стимулированию внутреннего туризма.
Отдельное внимание уделили музейным экскурсиям. Были представлены современные методики работы с аудиторией.
Международный опыт и сотрудничество.
Во второй панельной сессии рассматривались международные подходы к регулированию отрасли.
Своим опытом поделились эксперты из Грузии и Германии. Они рассказали о роли гидов в формировании туристического бренда городов.
Какие решения приняты.
По итогам форума выработаны рекомендации по развитию экскурсионной отрасли.
Они направлены на повышение качества туристических услуг. Предусматривают усиление профессиональной подготовки гидов. Способствуют укреплению культурного и туристического потенциала страны.