Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты гордумы Ростова передали гуманитарный груз бойцам СВО

Отправку генераторов и теплых вещей на передовую организовали депутаты Ростовской-на-Дону городской думы.

Источник: Комсомольская правда

Четыре тонны гуманитарного груза для бойцов СВО передали депутаты, объединившись для мероприятия «Тепло для Героя». Об этом рассказала председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева.

Собранный груз был отправлен от здания администрации Донской столицы и городской Думы. Жители Ростова, представители организаций принесли все самое необходимое для наших защитников.

Надо сказать, что в мероприятии приняли участие многие городские и региональные структуры. Помощь оказали Общественная палата Ростова, Союз работодателей Ростовской области и местные предприятия. Также груз собирали Совет Ветеранов Ворошиловского района, городской «Совет директоров» и донские волонтеры.

Особую заботу проявили участники проекта «Старшее поколение». «Серебряные» волонтеры связали для бойцов теплые шерстяные носки, шарфы и варежки. Эти вещи согреют солдат в холодную погоду.

Кроме того, на передовую отправили техническое оснащение. В коробках лежат тепловые пушки, бензиновые генераторы и окопные свечи. Бойцы также получат утеплитель, сладости и поздравительные открытки.

Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы.

Организаторы позаботились и о досуге защитников. Вместе с грузом передали свежие газеты, чтобы в минуты затишья солдаты могли отдохнуть. А ученики ростовских школ написали для бойцов трогательные письма со словами поддержки.

А, поскольку сейчас идет Масленичная неделя, представители старшего поколения с душой испекли домашние угощения, которые тоже отправились в зону специальной военной операции.

Несколько машин с грузом уже выехали из города.

— Ростов помогает и передает тепло и поддержку для наших героев. Всех защитников поздравляем с наступающим праздником. Мы их ждем и молимся, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, — сказала Лидия Новосельцева.