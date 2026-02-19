Депутаты гордумы Ростова передали гуманитарный груз бойцам СВО

Четыре тонны гуманитарного груза для бойцов СВО передали депутаты, объединившись для мероприятия «Тепло для Героя». Об этом рассказала председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева.
Собранный груз был отправлен от здания администрации Донской столицы и городской Думы. Жители Ростова, представители организаций принесли все самое необходимое для наших защитников.
Надо сказать, что в мероприятии приняли участие многие городские и региональные структуры. Помощь оказали Общественная палата Ростова, Союз работодателей Ростовской области и местные предприятия. Также груз собирали Совет Ветеранов Ворошиловского района, городской «Совет директоров» и донские волонтеры.
Особую заботу проявили участники проекта «Старшее поколение». «Серебряные» волонтеры связали для бойцов теплые шерстяные носки, шарфы и варежки. Эти вещи согреют солдат в холодную погоду.
Кроме того, на передовую отправили техническое оснащение. В коробках лежат тепловые пушки, бензиновые генераторы и окопные свечи. Бойцы также получат утеплитель, сладости и поздравительные открытки.
Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы.
Организаторы позаботились и о досуге защитников. Вместе с грузом передали свежие газеты, чтобы в минуты затишья солдаты могли отдохнуть. А ученики ростовских школ написали для бойцов трогательные письма со словами поддержки.
А, поскольку сейчас идет Масленичная неделя, представители старшего поколения с душой испекли домашние угощения, которые тоже отправились в зону специальной военной операции.
Несколько машин с грузом уже выехали из города.
— Ростов помогает и передает тепло и поддержку для наших героев. Всех защитников поздравляем с наступающим праздником. Мы их ждем и молимся, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, — сказала Лидия Новосельцева.