Кубок Омской области по зимней рыбалке прошел на озере Ик

14 и 15 февраля на озере Ик в Крутинском районе состоялся Кубок Омской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда». В течение двух дней участники соревновались в мастерстве зимней рыбалки при минусовой температуре воздуха и устойчивом ледовом покрове водоема.