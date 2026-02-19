Кубок Омской области по зимней рыбалке прошел на озере Ик

14 и 15 февраля на озере Ик в Крутинском районе состоялся Кубок Омской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда». В течение двух дней участники соревновались в мастерстве зимней рыбалки при минусовой температуре воздуха и устойчивом ледовом покрове водоема.
Победителем турнира стал Михаил Герасимов, второе место занял Алексей Ильиных, бронзовую награду завоевал Виталий Пашнин. Результаты соревнований будут учтены при формировании состава сборной Омской области для участия в всероссийских и международных турнирах по рыболовному спорту в 2026 году.
Озеро Ик традиционно считается одним из лучших мест для проведения зимних рыболовных соревнований в регионе благодаря обилию хищной рыбы и благоприятным условиям для ловли со льда. Федерация по рыболовному спорту Омской области регулярно проводит на этом водоеме как отборочные отборочные этапы, так и чемпионаты.
