Найден способ восстанавливать лазерные трубки в станках вместо их замены

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Команда молодых инженеров Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА разработала технологию превращения одноразовых лазерных ламп в станках для резки и гравировки в многоразовые компоненты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Дорогостоящие лазерные трубки с газовой смесью внутри, используемые в станках для резки ткани, фанеры и других материалов, периодически требуют замены. Российские студенты предложили технологию восстановления этих компонентов, при которой из трубки удаляется отработанный газ и закачивается свежая смесь.
«Такой подход позволяет увеличить ресурс лазерных излучателей в два-три раза, а затраты на их обслуживание снизить на 60−80%. Для тысяч небольших мастерских и гигантских производств это означает, что внеплановые остановки и простои уйдут в прошлое, а себестоимость продукции станет заметно ниже», — пояснили ТАСС в университете.
Как уточнил лидер проекта — студент РТУ МИРЭА Артем Прокудин, авторы намерены создать полноценный сервис восстановления лазерных ламп по аналогии с заправкой картриджей в принтерах.
«Особенность разработки в том, что она охватывает практически все основные причины поломок — от утечки газа до деградации смеси. Исключение составляют только серьезные механические повреждения, но они случаются гораздо реже. Технология уже прошла первые испытания, и сейчас команда готовится к запуску коммерческих пилотов. В планах — открытие сети сервисных центров в регионах, чтобы клиентам не приходилось везти оборудование за тысячи километров», — пояснили ТАСС в пресс-службе РТУ МИРЭА.
Восстановление компонентов в медицинских установках.
В будущем технология может найти применение не только в лазерной резке, но и в других областях, где используются газовые среды, — от научных установок до медицинского оборудования.
«Мы учим студентов не просто создавать новые устройства, а видеть, как продлить жизнь уже существующему оборудованию. Это и есть настоящая инженерная экономика — бережливая, умная и ресурсосберегающая», — отметил научный руководитель проекта, доцент кафедры защиты информации Института кибербезопасности РТУ МИРЭА Андрей Брысин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Проект поддержан грантом в рамках проведения программы «Акселератор РТУ МИРЭА».