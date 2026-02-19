Найден способ восстанавливать лазерные трубки в станках вместо их замены

«Особенность разработки в том, что она охватывает практически все основные причины поломок — от утечки газа до деградации смеси. Исключение составляют только серьезные механические повреждения, но они случаются гораздо реже. Технология уже прошла первые испытания, и сейчас команда готовится к запуску коммерческих пилотов. В планах — открытие сети сервисных центров в регионах, чтобы клиентам не приходилось везти оборудование за тысячи километров», — пояснили ТАСС в пресс-службе РТУ МИРЭА.