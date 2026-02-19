Минтранс назвал дороги в трех направлениях из Минска, которые ждет капремонт

Министерство транспорта и коммуникаций назвало дороги в трех направлениях из Минска, которые ждет капремонт.
В ведомстве раскрыли планы про плановый капремонт и реконструкцию республиканских автомагистралей. В частности, в ближайшее время намечено обновить участки автодорог в трех направлениях: Р-28 Минск — Молодечно, Р-1 Минск — Дзержинск, М-6 Минск — Гродно.
В Минтрансе заметили, что особый приоритет — к концу 2026 года 100% кратчайших маршрутов от районных центров к агрогородкам будут обеспечены усовершенствованным покрытием.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о состоянии дорог в Беларуси: «Еду — корыто, потом дождик, и получился барьер “железобетонный”.
Тем временем Лукашенко сказал восстановить дорожное покрытие после зимы в Беларуси: «Чего бы это ни стоило».
Кроме того, «Горремавтодор» заявил о разрушении асфальта зимой в Минске.