Минтранс назвал дороги в трех направлениях из Минска, которые ждет капремонт

В ведомстве раскрыли планы про плановый капремонт и реконструкцию республиканских автомагистралей. В частности, в ближайшее время намечено обновить участки автодорог в трех направлениях: Р-28 Минск — Молодечно, Р-1 Минск — Дзержинск, М-6 Минск — Гродно.