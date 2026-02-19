В Омске мошенники пытаются заработать на бесплатных погребальных услугах

Как получить гарантированный перечень бесплатных погребальных услуг.
Определенный перечень бесплатных погребальных услуг гарантирован каждому гражданину РФ, взявшего на себя обязанность похорон. Однако о тонкостях реализации этого права знают не все, чем и пользуются различного рода мошенники от похоронного бизнеса. О том, как воспользоваться этой услугой, на пресс-конференции в Омском городском пресс-центре рассказали начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Омска Дмитрий Байков и и.о. директора БУ «Комбинат спецуслуг» Ольга Котюргина.
«Закон гарантирует, что каждому гражданину, взявшему на себя обязанность похоронить человека, бесплатно предоставляются следующие услуги: оформление документов, необходимых для погребения, предоставление и доставка гроба и других необходимых атрибутов, перевозка тела умершего на кладбище и собственно погребение», — рассказала Ольга Котюргина.
При этом она подчеркнула гарантированный перечень услуг по погребению в Омске предоставляет только БУ «Комбинат спецуслуг» (КСУ). Другие организации данными компетенциями не обладают. Для реализации этого права необходимо лично обратиться в КСУ, написать соответствующее заявление и предоставить выписку о выборе гарантированного перечня услуг. Последнюю необходимо предварительно получить в Социальном фонде на основании свидетельства о смерти.
«Однако мы нередко сталкиваемся с тем, что представители частных агентств заявляют убитым горем людям, что, мол, это они предоставляют гарантированный перечень услуг и берут за это деньги, попросту обманывая родственников умершего», — рассказала Ольга Котюргина.
Отдельно остановились спикеры и на вопросе предоставления земли на кладбище. По закону участок в пределах пяти квадратных метров, необходимых для погребения, также предоставляется на кладбище бесплатно. Хотя нечистые на руку мошенники пытаются заработать даже на этом.
Как получить пособие на погребение.
По закону любой человек, взявший на себя обязанность по погребению, может выбрать — воспользоваться ли ему бесплатным гарантированным переченем либо организовать платные похороны и получить социальное пособие на погребение.
«И тут тоже можно столкнуться с нечистоплотностью частных агентов. У нас выявлялись случаи, когда агентства проводили платные похороны под видом гарантированного перечня и заявляли людям, что право на социальное пособие на погребение они якобы потеряли», — рассказала представитель Комбината спецуслуг.
Как сообщила Ольга Котюргина, размер пособия на сегодняшний день составляет в Омске около 10,5 тысяч рублей. В рамках бесплатного перечня КСУ предоставляет услуги по погребению на сумму 30 тысяч рублей. Поэтому второй вариант более выгоден. При этом, как пояснила Ольга Котюргина, помимо гарантированного перечня, КСУ готово предоставить и дополнительные услуги, за которые необходимо будет доплатить.
Подать заявление на получение пособия по погребению можно через портал Госуслуг либо обратившись в Соцфонд лично в течение шести месяцев с даты регистрации смерти.
К Радонице готовы.
Начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Омска Дмитрий Байков напомнил, что День поминовения усопших в этом году отмечается 21 апреля. Подготовка к Радонице уже началась.
«С февраля мы проводим совещание со всеми ведомствами, включая службу скорой помощи, полицию, и определяем совместный план действий. Наши усилия направлены на то, чтобы посетители кладбищ чувствовали себя комфортно и безопасно, а общественный транспорт смог вместить всех желающих», — рассказал Дмитрий Байков.
Большая подготовка к Радонице пройдет и на самих кладбищах. К этому дню сотрудники КСУ завершат уборку территорий, приведут в порядок стационарные туалеты и установят 30 биотуалетов, закупят шанцевый инструмент, которым посетители смогут воспользоваться бесплатно, завезут техническую воду и песок, обновят указатели, специализированная организация обработает кладбища от грызунов и клещей. Готово КСУ и к тому, что после Дня поминовения на кладбищах останется много мусора.
«Соответствующие договоры на вывоз мусора уже заключены с регопреатором “Магнит”. И мы настоятельно просим омичей не складировать мусор в траншеях или на территории бесхозных захоронений. Пожалуйста, донесите его до контейнерной площадки — они есть на каждом кладбище», — призвала омичей Ольга Котюргина.