В Омске мошенники пытаются заработать на бесплатных погребальных услугах

Как сообщила Ольга Котюргина, размер пособия на сегодняшний день составляет в Омске около 10,5 тысяч рублей. В рамках бесплатного перечня КСУ предоставляет услуги по погребению на сумму 30 тысяч рублей. Поэтому второй вариант более выгоден. При этом, как пояснила Ольга Котюргина, помимо гарантированного перечня, КСУ готово предоставить и дополнительные услуги, за которые необходимо будет доплатить.