Иркутск и Самара договорились развивать туризм

Иркутск и Самара подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Церемония прошла в рамках бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 20 февраля. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Иркутск и Самара — города с уникальной историей, богатым культурным наследием и огромным туристическим потенциалом. У нас много общего: крупные транспортные узлы, центры притяжения для путешественников. Это основа для обмена опытом и совместных проектов, — отметила и. о. заместителя мэра Иркутска Ольга Мартихаева.
Документ предусматривает обмен опытом и совместное продвижение туристических маршрутов. Планируются взаимные форумы, выставки, семинары, а в перспективе — общие культурные, спортивные и образовательные проекты.
