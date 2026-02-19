Иркутск и Самара договорились развивать туризм

— Иркутск и Самара — города с уникальной историей, богатым культурным наследием и огромным туристическим потенциалом. У нас много общего: крупные транспортные узлы, центры притяжения для путешественников. Это основа для обмена опытом и совместных проектов, — отметила и. о. заместителя мэра Иркутска Ольга Мартихаева.