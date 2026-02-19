У нового театра им. Камала планируют установить светомузыкальный фонтан

В Казани хотят установить около нового здания театра имени Галиаскара светомузыкальный фонтан. Такую идею на презентации проекта третьей очереди благоустройства набережной озера Кабан сообщил мэр города Ильсур Метшин.
По словам градоначальника, как будет именно будет выглядеть фонтан, пока неизвестно. Все находится на стадии разработки, а на создание только проекта потребуется от полугода и более. Поэтому возможные эскизы только ожидаются. Тем не менее есть надежда на то, что к работе по реализации данного могут приступить уже в этом году.