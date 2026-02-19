У нового театра им. Камала планируют установить светомузыкальный фонтан

По словам градоначальника, как будет именно будет выглядеть фонтан, пока неизвестно. Все находится на стадии разработки, а на создание только проекта потребуется от полугода и более. Поэтому возможные эскизы только ожидаются. Тем не менее есть надежда на то, что к работе по реализации данного могут приступить уже в этом году.