Жителям сел Самарской области пересчитали плату за свет после сбоя в программе

В Самарской области провели проверку коллективных жалоб жителей сел Белозерки, Заря, Екатериновка и Старый Буян. Люди сообщили о неверных начислениях за электроэнергию. Выяснилось, что в течение нескольких месяцев из-за сбоя в программном обеспечении ресурсоснабжающая организация применяла неверные тарифы, сообщает прокуратура Самарской области.