Жителям сел Самарской области пересчитали плату за свет после сбоя в программе

В Самарской области провели проверку коллективных жалоб жителей сел Белозерки, Заря, Екатериновка и Старый Буян. Люди сообщили о неверных начислениях за электроэнергию. Выяснилось, что в течение нескольких месяцев из-за сбоя в программном обеспечении ресурсоснабжающая организация применяла неверные тарифы, сообщает прокуратура Самарской области.
«88 абонентам были выставлены счета с завышенными суммами. Общая сумма необоснованно начисленных платежей составила 459 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.
Руководству компании и гарантирующему поставщику внесли представления. После вмешательства ведомства потребителям сделали перерасчет.