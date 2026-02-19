Ричмонд
Жителям сел Самарской области пересчитали плату за свет после сбоя в программе

Из-за технической ошибки 88 абонентам из Самарской области необоснованно начислили почти полмиллиона рублей к коммунальным платежам.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области провели проверку коллективных жалоб жителей сел Белозерки, Заря, Екатериновка и Старый Буян. Люди сообщили о неверных начислениях за электроэнергию. Выяснилось, что в течение нескольких месяцев из-за сбоя в программном обеспечении ресурсоснабжающая организация применяла неверные тарифы, сообщает прокуратура Самарской области.

«88 абонентам были выставлены счета с завышенными суммами. Общая сумма необоснованно начисленных платежей составила 459 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.

Руководству компании и гарантирующему поставщику внесли представления. После вмешательства ведомства потребителям сделали перерасчет.