Башкирия поднялась на девятую строчку в Нацрейтинге качества жизни

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева пояснила, что методика подсчета изменилась: рейтинг синхронизировали с целями развития страны и показателями эффективности губернаторов, поэтому исследование точнее отражает влияние управленческих решений на жизнь людей. Система оценки расширилась с 10 до 12 направлений, а число показателей выросло до 149 — добавились блоки «Народосбережение», «Благоустройство» и «Безопасность», при этом учитывались не только статистика и геоаналитика, но и мнение почти 345 тысяч опрошенных россиян.