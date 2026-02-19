Ричмонд
Башкирия поднялась на девятую строчку в Нацрейтинге качества жизни

Агентство стратегических инициатив оценило регион по 149 показателям.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия поднялась на девятую строчку в Национальном рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив по итогам 2025 года, улучшив прошлогодний результат, когда регион впервые вошел в топ-10.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева пояснила, что методика подсчета изменилась: рейтинг синхронизировали с целями развития страны и показателями эффективности губернаторов, поэтому исследование точнее отражает влияние управленческих решений на жизнь людей. Система оценки расширилась с 10 до 12 направлений, а число показателей выросло до 149 — добавились блоки «Народосбережение», «Благоустройство» и «Безопасность», при этом учитывались не только статистика и геоаналитика, но и мнение почти 345 тысяч опрошенных россиян.

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что регион прошел путь с 40-го места в 2021 году до 25-го в 2022-м и теперь закрепился в десятке, назвав динамику хорошей и отметив, что работа продолжается. В среднем по стране исследование зафиксировало рост удовлетворенности социальными услугами и медициной, включая сокращение времени записи к врачам.

