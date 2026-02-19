Жарасбаев прокомментировал выселение гимнасток из зала «Думан» в Астане

Что сделали Минспорта.
Жарасбаев пояснил, что конфликт возник в плоскости гражданско-правовых отношений между структурами, которые не подчиняются напрямую министерству или акимату.
«Накануне у нас был большой вопрос, связанный с предоставлением зала для спортсменов художественной гимнастики в столице. Это частная школа Изумруд и с Детско-юношеская спортивная школа. Мы совместно с акиматом этот вопрос всесторонне изучили», — пояснил вице-министр.
Для воспитанников государственной спортивной школы (ДЮСШ № 1) срок пребывания в нынешнем зале удалось продлить до 1 июня 2026 года, что позволит детям спокойно продолжать тренировки. Что касается частной школы художественной гимнастики IZUMRUD, то они уже самостоятельно подобрали себе другое помещение.
Почему сразу не перевели в крупные споркомплексы.
Отвечая на вопросы о том, почему гимнасток нельзя было сразу перевести в крупные республиканские объекты, такие как велотрек «Сарыарка» или дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Жарасбаев отметил технические сложности. Эти здания подходят по высоте потолков — она должна быть не менее 12,5 метров — но в них нет специализированного оборудования и ковров для художественной гимнастики.
Вице-министр подчеркнул, что ведомство готово рассмотреть вариант переезда гимнасток на эти объекты после июня 2026 года, если акимат обеспечит их необходимым оснащением. В более долгосрочной перспективе в Астане планируют построить отдельный специализированный центр для спортивной и художественной гимнастики, однако этот проект будет реализован только в случае нахождения инвестора.
Что за зал.
Родители гимнасток ранее написали открытое письмо руководству страны и банку, прося не лишать девочек единственного профессионального зала. Они напомнили: три года назад команду уже выселяли из Дворца Независимости, и «Думан» остался последним подходящим местом для подготовки спортсменок высшего уровня.
Банк сообщил, что руководство встречалось с представителями школы 26 января 2026 года. Тогда арендаторы заявили, что уже нашли альтернативный зал.