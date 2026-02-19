Жарасбаев прокомментировал выселение гимнасток из зала «Думан» в Астане

Отвечая на вопросы о том, почему гимнасток нельзя было сразу перевести в крупные республиканские объекты, такие как велотрек «Сарыарка» или дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Жарасбаев отметил технические сложности. Эти здания подходят по высоте потолков — она должна быть не менее 12,5 метров — но в них нет специализированного оборудования и ковров для художественной гимнастики.