В Ростове произошло обрушение канализационного коллектора

Ситуацию с обрущением канализационного коллектора прокомментировали в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону обрушился канализационный коллектор. Ситуацию уже прокомментировали городские власти и компания «Ростовводоканал».

По информации администрации города, авария на коллекторе произошла на улице Орской 14 февраля. Тогда на территории частного дома обрушился свод железобетонной трубы. Ремонт начался в тот же день. Чтобы не ограничивать водоснабжение и водоотведение, задействовали дизельную перекачивающую установку.

17 февраля аварийный 18-метровый участок коллектора заменили, но после запуска произошло новое обрушение на другом участке коллектора. 18 числа заменили еще 6 метров трубы. На данный момент ремонтные работы продолжаются.

— Специалисты работают в круглосуточном режиме. Задействовали две бригады и десять единиц спецтехники. К настоящему моменту заменили 24 метра трубопровода. По предварительным оценкам, перекладке подлежит еще около 12 метров, — уточнили в «Ростовводоканале».

Причиной повреждения коллектора могла стать дополнительная нагрузка, на которую не рассчитан трубопровод.

