В Ростове произошло обрушение канализационного коллектора

По информации администрации города, авария на коллекторе произошла на улице Орской 14 февраля. Тогда на территории частного дома обрушился свод железобетонной трубы. Ремонт начался в тот же день. Чтобы не ограничивать водоснабжение и водоотведение, задействовали дизельную перекачивающую установку.