В Ростове произошло обрушение канализационного коллектора

В Ростове-на-Дону обрушился канализационный коллектор. Ситуацию уже прокомментировали городские власти и компания «Ростовводоканал».
По информации администрации города, авария на коллекторе произошла на улице Орской 14 февраля. Тогда на территории частного дома обрушился свод железобетонной трубы. Ремонт начался в тот же день. Чтобы не ограничивать водоснабжение и водоотведение, задействовали дизельную перекачивающую установку.
17 февраля аварийный 18-метровый участок коллектора заменили, но после запуска произошло новое обрушение на другом участке коллектора. 18 числа заменили еще 6 метров трубы. На данный момент ремонтные работы продолжаются.
— Специалисты работают в круглосуточном режиме. Задействовали две бригады и десять единиц спецтехники. К настоящему моменту заменили 24 метра трубопровода. По предварительным оценкам, перекладке подлежит еще около 12 метров, — уточнили в «Ростовводоканале».
Причиной повреждения коллектора могла стать дополнительная нагрузка, на которую не рассчитан трубопровод.
