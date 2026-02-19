Административную ответственность за пропаганду наркотиков могут ввести в Беларуси. Это предусматривается законопроектом «Об изменении законов по вопросам пропаганды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Правительство внесло документ в Палату представителей. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.
Проектом закона предусмотрено понятие «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, аналогов», его содержания, которое исключает различное толкование нормативных правовых предписаний.
Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях будет дополнен статье 17.7, которая предусматривает административную ответственность за пропаганду наркотиков, психотропов и их аналогов.
Предполагается корректировка законов «О средствах массовой информации» и «Аб выдавецкай справе», чтобы обеспечить единство терминологии в плане определения пропаганды наркотиков, психотропов, аналогов.
