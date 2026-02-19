Административную ответственность за пропаганду наркотиков могут ввести в Беларуси. Это предусматривается законопроектом «Об изменении законов по вопросам пропаганды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Правительство внесло документ в Палату представителей. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.