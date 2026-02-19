Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нурлатском районе РТ упразднят поселок Покровский

В Татарстане упразднят поселок Покровский, расположенный на территории Новотумбинского сельского поселения Нурлатского района. Соответствующий законопроект поддержали депутаты сегодня на 18-м заседании Госсовета РТ.

«Поселок Покровский утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. На его территории не имеется постоянно проживающего населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного и бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений, иных объектов недвижимого имущества», — рассказал глава Нурлатского района РТ Дамир Ишкинеев.

По его словам, нет оснований ожидать, что возобновится постоянное проживание и жизнедеятельность людей в этом поселке.

Ишкинеев отметил, что жители Новотумбинского сельского поселения поддержали инициативу об упразднении населенного пункта.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше