Сильные солнечные вспышки могут произойти 19 и 20 февраля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ожидается низкая вспышечная активность на Солнце в четверг и пятницу, но не исключены вспышки предпоследнего класса мощности (М). Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«Вспышечная солнечная активность [19−20 февраля] в основном низкая, возможны вспышки класса М», — отметили в институте.
С понедельника, 16 февраля, сильные вспышки на Солнце не наблюдались. Тогда была зафиксирована вспышка М2.4.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.