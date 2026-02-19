В Иркутской области участники СВО получат право на первоочередную покупку леса

Раньше право на первоочередное получение леса было только у тех, чьи дома пострадали от пожаров или стихийных бедствий. Теперь список расширили. Участники СВО и семьи погибших бойцов смогут покупать древесину для строительства жилья, капитального и текущего ремонта, возведения хозяйственных построек и других личных нужд вне общей очереди. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.