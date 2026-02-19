Ямочный ремонт осложнил проезд по трассе М-4 в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появились сложности с проездом. Причина — ямочный ремонт, сообщают 19 февраля в управлении Госавтоинспекции.
— На 1012, 1014, 1015 км автодороги М-4 «Дон», в направлении на Ростов-на-Дону, ведется ямочный ремонт. Движение заторуднено примерно на участке в пять километров, — уточняют в ведомстве.
Объехать сложный участок пути можно через Новочеркасск и через съезд на 1000 км трассы М-4 на развязке города Шахты. Водителям следует учитывать дорожную ситуацию при планировании своих маршрутов.
