Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ямочный ремонт осложнил проезд по трассе М-4 в Ростовской области

Водителей предупредили о сложностях с проездом на участке с 1012 по 1015 км трассы М-4.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появились сложности с проездом. Причина — ямочный ремонт, сообщают 19 февраля в управлении Госавтоинспекции.

— На 1012, 1014, 1015 км автодороги М-4 «Дон», в направлении на Ростов-на-Дону, ведется ямочный ремонт. Движение заторуднено примерно на участке в пять километров, — уточняют в ведомстве.

Объехать сложный участок пути можно через Новочеркасск и через съезд на 1000 км трассы М-4 на развязке города Шахты. Водителям следует учитывать дорожную ситуацию при планировании своих маршрутов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.