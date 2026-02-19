Новые «скорые» получили Нестеров, Озёрск, Славск, Светлый и Калининград

Парк обновляется не на пустом месте: в 2025 году в службу скорой помощи приняли 78 фельдшеров и медсестёр и пять врачей. С водителями тоже порядок — есть даже резерв. Для привлечения кадров из других регионов действуют жилищные сертификаты, компенсации аренды и подъёмные выплаты. В прошлом году благодаря программам поддержки в область переехали больше 200 медработников.