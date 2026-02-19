Новые «скорые» получили Нестеров, Озёрск, Славск, Светлый и Калининград

Машины распределят в Нестеровский, Озёрский, Славский, Светловский округа и областной центр. Новые «скорые» оснащены по последнему слову: электрокардиографы с дистанционной передачей данных, современные дефибрилляторы, реанимационное оборудование. Автомобили стали маневреннее и заметнее благодаря дополнительным стробоскопам — водителям будет проще их пропустить.
Особое внимание — безопасности маленьких пациентов. Как пояснил министр здравоохранения Сергей Дмитриев, в машинах установлены функциональные носилки с переносными «Щитами» и специальные автокресла для детей. А дверь между кабиной и салоном позволяет медикам общаться с пациентами без лишних остановок.
До конца апреля регион получит ещё два реанимобиля класса С.
Парк обновляется не на пустом месте: в 2025 году в службу скорой помощи приняли 78 фельдшеров и медсестёр и пять врачей. С водителями тоже порядок — есть даже резерв. Для привлечения кадров из других регионов действуют жилищные сертификаты, компенсации аренды и подъёмные выплаты. В прошлом году благодаря программам поддержки в область переехали больше 200 медработников.