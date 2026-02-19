Прокуратура Омской области выявила 1,6 тысяч нарушений прав участников СВО

В результате вмешательства надзорного органа восстановлены права более 350 граждан из числа военнослужащих и их родственников. На личных приемах прокуроры приняли свыше 1,3 тысячи человек, в том числе совместно с координаторами филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Благодаря работе прокуратуры участникам СВО и их семьям предоставлены единовременные выплаты на общую сумму более 30 миллионов рублей. Кроме того, 42 нуждающихся бойца обеспечены положенными средствами реабилитации, а региональные власти выделили дополнительное финансирование для оборудования жилых домов ветеранов боевых действий пандусами.