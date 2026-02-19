Прокуратура Омской области выявила 1,6 тысяч нарушений прав участников СВО

Прокуратура Омской области подвела итоги надзорной деятельности по защите прав участников специальной военной операции и членов их семей. С момента начала СВО ведомство выявило 1,6 тысячи нарушений закона. Для их устранения было внесено 1,2 тысячи актов прокурорского реагирования.
В результате вмешательства надзорного органа восстановлены права более 350 граждан из числа военнослужащих и их родственников. На личных приемах прокуроры приняли свыше 1,3 тысячи человек, в том числе совместно с координаторами филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Благодаря работе прокуратуры участникам СВО и их семьям предоставлены единовременные выплаты на общую сумму более 30 миллионов рублей. Кроме того, 42 нуждающихся бойца обеспечены положенными средствами реабилитации, а региональные власти выделили дополнительное финансирование для оборудования жилых домов ветеранов боевых действий пандусами.
В судебном порядке удалось восстановить права 15 детей участников спецоперации на получение мер поддержки, включая бесплатное питание в школе и освобождение от платы за детский сад. Прокуратура также инициировала изменение регионального законодательства. В частности, членам семьи погибшего военнослужащего предоставлено право на получение денежной выплаты, если она не была перечислена бойцу при заключении контракта.
На основании протестов надзорного ведомства приведены в соответствие почти 300 нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления мер поддержки. Вопрос соблюдения прав участников спецоперации и членов их семей остается на особом контроле прокуратуры области.
