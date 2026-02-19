Ричмонд
Два древних монастыря Беларуси станут духовными центрами православной церкви

БПЦ выбрала два древних белорусских монастыря, которые станут духовными центрами.

Источник: Комсомольская правда

Два древних монастыря Беларуси станут духовными центрами православной церкви. Подробности озвучил заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Сергей Герасименя, передает Sputnik.by.

Сергей Герасименя уточнил, что БПЦ было выделено два самых важных святых места в Беларуси, которые станут духовными центрами:

— Это Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь и Жировичский мужской монастырь.

Тем временем мы узнали, что известно про чудеса исцеления, уникальную икону и историю Жировичского монастыря.

Ранее мы собрали, чем известны и где находятся 5 чудотворных икон Беларуси, которым поклоняются и православные, и католики.

Кроме того, в Беларуси реставраторы раскрыли икону Богоматери Одигитрия XVII века под двумя слоями более поздних изображений.