Два древних монастыря Беларуси станут духовными центрами православной церкви. Подробности озвучил заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Сергей Герасименя, передает Sputnik.by.
Сергей Герасименя уточнил, что БПЦ было выделено два самых важных святых места в Беларуси, которые станут духовными центрами:
— Это Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь и Жировичский мужской монастырь.
