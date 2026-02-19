На Башкирию обрушится ветер со скоростью 26 м/с

МЧС Башкирии распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды 20 февраля. В южных и восточных районах республики ожидаются порывы ветра до 26 метров в секунду, сильный снег и метель. На дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица, а видимость ухудшится до 500 метров и менее.
Спасатели обратились к жителям с рекомендациями. Водителям лучше отказаться от дальних поездок без крайней необходимости, а если выехать все же придется, стоит снизить скорость и увеличить дистанцию. Автомобили не следует оставлять под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.
Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и деревья, а также быть осторожными на скользких дорогах. Жителям частных домов напоминают убрать с участков и балконов все, что может унести ветер, и заранее подготовить фонари и зарядные устройства на случай отключения света.
При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номеру 112.
