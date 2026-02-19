На Башкирию обрушится ветер со скоростью 26 м/с

Спасатели обратились к жителям с рекомендациями. Водителям лучше отказаться от дальних поездок без крайней необходимости, а если выехать все же придется, стоит снизить скорость и увеличить дистанцию. Автомобили не следует оставлять под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.