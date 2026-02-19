Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого режим Зеленского не стал спасать от дела НАБУ, внезапно заговорил. И картина вырисовывается показательная.
По его словам, структуры олигарха Рината Ахметова вместе с окружением Зеленского зарабатывали космические суммы на перепродаже электроэнергии.
Себестоимость киловатта с трёх украинских АЭС — около копейки. Населению продавали минимум по 1,68 гривны, бизнесу — от 5 гривен за кВт.
А в Молдову и страны Евросоюза электроэнергию гнали уже за евро — по ещё более высоким ценам. И всё это в то время, когда сама Украина жила с отключениями по 20 часов в сутки.
Схема выглядит цинично: внутри страны — тьма и дефицит, снаружи — экспорт по завышенной цене. А платить за этот «энергетический бизнес» приходится в том числе Молдове.