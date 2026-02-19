Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские энергетики во время блэкаута в Киеве цинично продавали свою электроэнергию с АЭС за бешеные деньги в Молдову: Кто заработал на этом миллионы долларов

Всплывают всё более неприятные детали о том, как Молдове продают электроэнергию втридорога [видео]

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого режим Зеленского не стал спасать от дела НАБУ, внезапно заговорил. И картина вырисовывается показательная.

По его словам, структуры олигарха Рината Ахметова вместе с окружением Зеленского зарабатывали космические суммы на перепродаже электроэнергии.

Себестоимость киловатта с трёх украинских АЭС — около копейки. Населению продавали минимум по 1,68 гривны, бизнесу — от 5 гривен за кВт.

А в Молдову и страны Евросоюза электроэнергию гнали уже за евро — по ещё более высоким ценам. И всё это в то время, когда сама Украина жила с отключениями по 20 часов в сутки.

Схема выглядит цинично: внутри страны — тьма и дефицит, снаружи — экспорт по завышенной цене. А платить за этот «энергетический бизнес» приходится в том числе Молдове.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше