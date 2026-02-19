AUMC: вторая беременность уникальным образом меняет структуру мозга женщин

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Европейские нейрофизиологи обнаружили, что беременность вызывает существенные изменения в структуре и активности мозга женщин не только при вынашивании первого ребенка, но и во время второй беременности. Эти перемены потенциально помогают женщинам ухаживать за несколькими детьми, сообщила пресс-служба нидерландского медцентра Амстердамского университета (AUMC).
«Нам впервые удалось продемонстрировать, что структура мозга женщин заметным образом меняется не только во время первой, но и второй беременности. Эти изменения одновременно являются очень схожими, и при этом уникальными по своей природе. Можно сказать, что каждое вынашивание ребенка оставляет уникальный отпечаток в тканях мозга женщины», — пояснила профессор AUMC Элселина Хукзема, чьи слова приводит пресс-служба медшколы.
Профессор Хукзема и ученые уже много лет изучают то, как беременность и вынашивание плода влияют на работу мозга женщин. Несколько лет назад ее научной команде удалось раскрыть уникальные перемены в работе нескольких цепочек мозга, связанных с самоанализом, социальными взаимодействиями и состоянием покоя, которые возникают в мозге женщин, ожидающих появления на свет первого ребенка.
В своей новой работе исследователи провели аналогичное исследование среди 110 женщин, часть из которых ожидала первого ребенка, а другие — второго ребенка, а третьи никогда не переносили беременность. Ученые проследили за активностью их мозга при помощи магнитно-резонансного томографа, оценили объемы белого и серого вещества и отслеживали изменения в состоянии их мозга на протяжении последующих нескольких лет.
Эти замеры подтвердили выводы первого исследования, касавшихся женщин с первой беременностью, а также указали на то, что ожидание второго ребенка также вызывает массу изменений в структуре мозга. Часть из них была похожей на те, которые были выявлены при наблюдениях за женщинами в первом эксперименте, тогда как другие касались иных отделов мозга, связанных с реакцией на внешние стимулы и сосредоточением внимания.
Также исследователи раскрыли изменения в структуре коры мозга, связанные с развитием послеродовой депрессии, а также укреплением связей между ребенком и матерью. Их последующее изучение поможет выявить причины и механизмы развития данной формы подавленного состояния, а также разработать подходы, укрепляющие психическое здоровье женщин после рождения ребенка, подытожили профессор Хукзема и исследователи.