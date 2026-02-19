Омская шоколадная фабрика официально ликвидирована

История предприятия была сопряжена с финансовыми и юридическими трудностями. Еще в ноябре 2023 года УФНС Омской области пыталось признать фабрику банкротом из-за долга в 371 тысячу рублей, однако тогда дело было прекращено. Позже, в марте 2025 года, возникли проблемы с интеллектуальной собственностью. Суд обязал компанию выплатить 770 тысяч рублей компенсации крупным кондитерским холдингам за незаконное использование товарных знаков «Лакомка», «Вдохновение», «Талисман» и «Черное домино».