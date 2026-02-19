Омская шоколадная фабрика официально ликвидирована

ООО «Омская шоколадная фабрика» официально прекратило свое существование. Запись о завершении ликвидации юридического лица появилась в ЕГРЮЛ 17 февраля 2026 года. Процедура закрытия компании началась еще в ноябре 2025 года.
История предприятия была сопряжена с финансовыми и юридическими трудностями. Еще в ноябре 2023 года УФНС Омской области пыталось признать фабрику банкротом из-за долга в 371 тысячу рублей, однако тогда дело было прекращено. Позже, в марте 2025 года, возникли проблемы с интеллектуальной собственностью. Суд обязал компанию выплатить 770 тысяч рублей компенсации крупным кондитерским холдингам за незаконное использование товарных знаков «Лакомка», «Вдохновение», «Талисман» и «Черное домино».
Согласно данным систем мониторинга, выручка фабрики в 2023 году составила 713 тысяч рублей, что на 83 процента меньше показателей предыдущего периода. Чистый убыток предприятия достиг 304 тысяч рублей. Информация о финансовой деятельности за 2024 год отсутствует.
