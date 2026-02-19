Все общежития КФУ планируется отремонтировать в течение двух-трех лет

«Общежития в Деревне Универсиады относительно новые, а остальные были построены в советские годы, но на протяжении последних четырех лет мы активно занимаемся их модернизацией, приведением в нормативное состояние», — сказал он.
По словам Сафина, уже семь общежитий капитально отремонтированы.
«Это не просто замена или покраска, это полностью новый облик, это новые комнаты с новой мебелью, с новой постелью. В наших общежитиях даже есть стиральные машины. То есть фактически мы перешли на уровень отеля трех звезд. Студенты очень довольны и благодарят», — заявил он.
Ректор КФУ отметил, что в этом году планируется отремонтировать общежитие на Красной позиции, 2А.
«Это, кстати, нам помогает привлекать абитуриентов, потому что ребята на такие комфортные условия проживания с удовольствием едут из других городов», — заключил он.