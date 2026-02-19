Как зарождался Крымский мост 10 лет назад

19 февраля 2016 года — с этой даты началась история легендарного соединения двух берегов — Керчи и Тамани. С самого старта проекта специалисты вели непрерывный мониторинг гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик акватории. Также оценивали состояние ихтиофауны. Экомониторинг продолжался до завершения строительства.
Подготовка к строительству объекта была масштабной. Эксперты провели различные изыскания и историко-археологические исследования. Специалисты обнаружили сотни тысяч археологических находок — их передали в музей.
«Объект объединил все лучшее, что есть в современном мостостроении: а это не только проектирование и строительство, но и сплоченную команду специалистов со всей России. Мост стал символом единства, примером масштабной работы, стойкости характера отечественных профессионалов», — отмечается в ТГ-канале Росавтодора.