Как зарождался Крымский мост 10 лет назад

«Объект объединил все лучшее, что есть в современном мостостроении: а это не только проектирование и строительство, но и сплоченную команду специалистов со всей России. Мост стал символом единства, примером масштабной работы, стойкости характера отечественных профессионалов», — отмечается в ТГ-канале Росавтодора.