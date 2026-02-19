Военный госпиталь в Иркутске капитально отремонтируют в 2027 году

Военный госпиталь в Иркутске, где проходят лечение участники специальной военной операции, капитально отремонтируют. Учреждение включили в федеральную программу, деньги на работы уже выделили. Как сообщил мэр города Руслан Болотов, старт запланирован на 2027 год.
До этого в госпитале поэтапно приводили в порядок палаты и отделения силами городского сообщества и бизнеса — без привлечения бюджетных средств. Уже завершили ремонт в хирургии. Но полностью проблемы здания может решить только капитальная реконструкция.
— Для города и наших защитников, поступающих сюда, это крайне необходимо. Со своей стороны будем всецело помогать и способствовать тому, чтобы военнослужащие и медицинский персонал пребывали здесь в достойных условиях, — сказал Руслан Болотов.
Также делегация посетила региональный филиал фонда «Защитники Отечества». С ноября 2025 года он работает в новом здании в центре города. Помещение отремонтировали городские власти и строительные компании, благоустроили прилегающую территорию, сделали дорогу и удобные подходы для маломобильных граждан.
