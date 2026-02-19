В Омской области похоронили героя, павшего в бою с украинскими нацистами

В коротком некрологе нет информации о возрасте погибшего героя. Также не упоминается род его занятий. Однако, печальный пост в социальной сети вызвал живой отклик среди жителей района — 108 человек выразили семье погибшего самый глубокие соболезнования. Также отметим, что прощание с героически павшем в бою солдатом, прошло сегодня, 19 февраля, у памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в селе Желанном.