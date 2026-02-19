В Омской области похоронили героя, павшего в бою с украинскими нацистами

Скорбной новость пришла из Одесского района Омской области. Сегодня, 19 февраля, в селе Желанном прошли похороны Андрея Григорьева, героически погибшего в бою с украинскими нацистами.
«Печальная весть пришла в Одесский район… При выполнении задач специальной военной операции погиб наш земляк Григорьев Андрей Викторович», — сообщает на своей странице в социальной сети «Одноклассники» районная газета «Пламя всегда с вами».
Фото: страница газеты «Пламя всегда с вами» в сети «ОК» ok.ru/profile/573754117017.
В коротком некрологе нет информации о возрасте погибшего героя. Также не упоминается род его занятий. Однако, печальный пост в социальной сети вызвал живой отклик среди жителей района — 108 человек выразили семье погибшего самый глубокие соболезнования. Также отметим, что прощание с героически павшем в бою солдатом, прошло сегодня, 19 февраля, у памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в селе Желанном.
Редакция КП-Омск выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего Андрея Григорьева.