В Омской области похоронили героя, павшего в бою с украинскими нацистами

Прощание с Андреем Григорьевым прошло сегодня в селе Желанном Одесского района.

Источник: Комсомольская правда

Скорбной новость пришла из Одесского района Омской области. Сегодня, 19 февраля, в селе Желанном прошли похороны Андрея Григорьева, героически погибшего в бою с украинскими нацистами.

«Печальная весть пришла в Одесский район… При выполнении задач специальной военной операции погиб наш земляк Григорьев Андрей Викторович», — сообщает на своей странице в социальной сети «Одноклассники» районная газета «Пламя всегда с вами».

Фото: страница газеты «Пламя всегда с вами» в сети «ОК» ok.ru/profile/573754117017.

В коротком некрологе нет информации о возрасте погибшего героя. Также не упоминается род его занятий. Однако, печальный пост в социальной сети вызвал живой отклик среди жителей района — 108 человек выразили семье погибшего самый глубокие соболезнования. Также отметим, что прощание с героически павшем в бою солдатом, прошло сегодня, 19 февраля, у памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в селе Желанном.

Редакция КП-Омск выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего Андрея Григорьева.