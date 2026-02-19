Виталий Хоценко сообщил о выделении 116 млн рублей на инициативные проекты жителей

Помимо средств регионального бюджета, объемом порядка 116 миллионов рублей, предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и инициативные платежи граждан. Общий объем дополнительных средств составил 37,6 миллиона рублей. В течение 2026 года в регионе будет реализовано 44 проекта, предложенных самими жителями. Направления расходов включают создание детских и спортивных площадок, открытие молодежных центров, благоустройство общественных территорий, а также ремонт дорог и тротуаров.