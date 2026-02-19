Виталий Хоценко сообщил о выделении 116 млн рублей на инициативные проекты жителей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о распределении средств муниципальным образованиям на реализацию инициативных проектов жителей. Соответствующее решение было принято 19 февраля на заседании областного Правительства.
Помимо средств регионального бюджета, объемом порядка 116 миллионов рублей, предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и инициативные платежи граждан. Общий объем дополнительных средств составил 37,6 миллиона рублей. В течение 2026 года в регионе будет реализовано 44 проекта, предложенных самими жителями. Направления расходов включают создание детских и спортивных площадок, открытие молодежных центров, благоустройство общественных территорий, а также ремонт дорог и тротуаров.
Виталий Хоценко поблагодарил жителей за активную позицию и неравнодушие. Он подчеркнул, что все отобранные проекты отражают реальные потребности территорий, а полученные результаты станут стимулом для новых идей. Ознакомиться с перечнем инициатив и отслеживать ход их реализации можно на портале «Открытый бюджет Омской области».
