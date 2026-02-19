Ричмонд
Когда благоустроят набережную озера Нижний Кабан и что там появится?

В новом здании театра имени Камала презентовали проект благоустройства третьей очереди набережной озера Кабан.

Источник: Институт развития городов РТ

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова представила эскизы будущего общественного пространства. В мероприятии принял участие мэр Казани Ильсур Метшин.

Какой участок набережной обновят в этот раз?

Третья очередь охватывает 1,5 километра улицы Шигабутдина Марджани. Участок начинается от мечети «Аль-Марджани» и тянется до моста на улице Нурсултана Назарбаева. Сейчас здесь преимущественно расположены промышленные и административные здания, а также несколько деревянных усадеб Старо-Татарской слободы.

Что именно появится на обновленной набережной?

Проектом предусмотрено создание нескольких смотровых площадок с видами на озеро. Также благоустроят общественные пространства возле завода Петцольда и у мечети Марджани. Разработкой занимались московское бюро Wowhaus (авторы проекта нового театра) и татарстанский «Архдесант», который готовил благоустройство прилегающего к театру парка.

Когда начнутся работы и сколько они продлятся?

Первый этап строительства стартует уже в текущем году. По словам Наили Нагумановой, полностью закольцованную набережную Казань получит к концу 2026-го, а завершение верхней части намечено на 2027 год. Ильсур Метшин уточнил, что стоимость первого этапа предварительно оценивается в 1,5 миллиарда рублей, окончательная сумма станет известна после завершения проектирования.

Как новая набережная впишется в уже существующую?

Мэр напомнил, что история обновления этой территории началась с расселения аварийных домов и появления первых ресторанов и гостиниц в Старо-Татарской слободе. Затем была создана первая очередь от здания «Татэнерго» до нового театра. «Сегодня это самая большая благоустроенная набережная вокруг озера в России — пешеходная часть составила пять километров», — подчеркнул градоначальник. Он также поблагодарил руководство республики за то, что все программы благоустройства продолжают реализовываться, и анонсировал дальнейшее развитие территории в сторону жилого района «Новая Портовая».