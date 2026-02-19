Когда благоустроят набережную озера Нижний Кабан и что там появится?

Мэр напомнил, что история обновления этой территории началась с расселения аварийных домов и появления первых ресторанов и гостиниц в Старо-Татарской слободе. Затем была создана первая очередь от здания «Татэнерго» до нового театра. «Сегодня это самая большая благоустроенная набережная вокруг озера в России — пешеходная часть составила пять километров», — подчеркнул градоначальник. Он также поблагодарил руководство республики за то, что все программы благоустройства продолжают реализовываться, и анонсировал дальнейшее развитие территории в сторону жилого района «Новая Портовая».