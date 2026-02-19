Ричмонд
Режим работы наземного транспорта изменят в Петербурге 23 февраля и 9 марта

Пассажиров Северной столицы призвали учитывать информацию при планировании поездок.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня наземный и пригородный транспорт изменит режим работы. Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

— 23 февраля и 9 марта, которые в 2026 году выпали на понедельник, автобусы, троллейбусы, трамваи и электрички будут курсировать по графикам работы воскресных дней, — уточнили в ведомстве.

Пассажирам напомнили, что получить подробную информацию можно на официальных ресурсах «Организатора перевозок». Можно воспользоваться, например, Порталом общественного транспорта Санкт-Петербурга или Личным кабинетом пассажира.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в 2026 году в электричках в границах Северной столицы введут оплату при помощи геолокации. Для этого нужно будет только приложить телефон к стационарному валидатору на поручне транспорта.