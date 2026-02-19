Ричмонд
«Нашел сестру, о которой я не знала!»: полицейский помог семье воссоединиться

В Ангарске полицейский помог женщине найти сестру, о которой она не знала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В полицию Ангарска обратилась жительница Ставропольского края с необычной просьбой. Недавно она случайно узнала, что у ее отца, который когда-то жил в Ангарске, есть еще одна дочь — ее родная сестра, о существовании которой женщина даже не подозревала.

Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, за поиски взялся оперуполномоченный Артур Потайчук. Он пробил информацию и выяснил, что 60-летняя сестра заявительницы живет в Краснодаре. Полицейский связался с женщиной, сообщил, что ее ищет родственница, и передал контакты для связи.

— Спасибо вам, ребята, за вашу доброту, вашу искренность, за то, что вы для нас сделали, мы счастливы!

Сейчас сестры общаются, в ближайшее время планируют встретиться.

Сейчас сестры общаются, в ближайшее время планируют встретиться.