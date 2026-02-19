«Нашел сестру, о которой я не знала!»: полицейский помог семье воссоединиться

В полицию Ангарска обратилась жительница Ставропольского края с необычной просьбой. Недавно она случайно узнала, что у ее отца, который когда-то жил в Ангарске, есть еще одна дочь — ее родная сестра, о существовании которой женщина даже не подозревала.