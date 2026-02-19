Нижегородский мэр рассказал о превышении нормы снега в феврале в полтора раза

По данным мэрии, за неполный сезон рабочие убрали 1,4 млн куб. м снега — втрое больше, чем за всю прошлую зиму. Ее нижегородские дорожники вспоминают с тоской, написал мэр. «Люди работают круглыми сутками, постоянные метели каждый раз сводят на нет результаты тяжелейшего труда, так что их можно понять», — добавил он.