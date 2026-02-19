В Ростовской области прощаются с ветераном пожарной охраны Михаилом Ерофеевым

В Ростовской области после продолжительной болезни ушел из жизни ветеран пожарной охраны Михаил Павлович Ерофеев. Печальную новость сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Михаила Ерофеева не стало 18 февраля, ему был 81 год.
Специалист работал в пожарной охране с 1967 года, на его счету сотни потушенных пожаров и десятки спасенных жизней. Он завершил службу более 30 лет назад в должности заместителя начальника штаба пожаротушения Ростовской области.
Тажке под руководством Михаила Ерофеева донские спортсмены-прикладники одерживали победы на соревнованиях в России и за рубежом. Семь раз донская сборная становилась чемпионом Российской Федерации.
Прощание с Михаилом Павловичем Ерофеевым состоится 20 февраля в Семикаракорске.
