В Ростовской области прощаются с ветераном пожарной охраны Михаилом Ерофеевым

20 февраля на Дону простятся с ветераном пожарной охраны Михаилом Ерофеевым.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после продолжительной болезни ушел из жизни ветеран пожарной охраны Михаил Павлович Ерофеев. Печальную новость сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Михаила Ерофеева не стало 18 февраля, ему был 81 год.

Специалист работал в пожарной охране с 1967 года, на его счету сотни потушенных пожаров и десятки спасенных жизней. Он завершил службу более 30 лет назад в должности заместителя начальника штаба пожаротушения Ростовской области.

Тажке под руководством Михаила Ерофеева донские спортсмены-прикладники одерживали победы на соревнованиях в России и за рубежом. Семь раз донская сборная становилась чемпионом Российской Федерации.

Прощание с Михаилом Павловичем Ерофеевым состоится 20 февраля в Семикаракорске.

