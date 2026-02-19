В Омской области рухнули цены на премиальные подержанные автомобили

Эксперты проанализировали цены и спрос на автомобили премиум-сегмента на вторичном рынке Омской области. В исследование попали автомобили премиальных марок в возрасте до 10 лет и по цене дороже 1 миллиона рублей. Выяснилось, что цены на эту категорию автотранспорта значительно упали в сравнении с 2024 годом. Так средняя стоимость премиум-автомобиля в Омской области в 2025 году составила 4,1 млн рублей — это на 33,9% меньше, чем в прошлом году. Заметнее всего подешевели модели Lexus NX (-39,6% до 9,3 млн рублей), BMW Х7 (-29,4% до 8,7 млн рублей) и Х6 (-22,7% до 7,1 млн рублей), Zeekr 001 (-22,4% до 4,7 млн рублей) и Voyah Free (-22,3% до 3,3 млн рублей).