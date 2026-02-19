Сблизившаяся с Землей комета C/2024 E1 видна в телескоп

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комета C/2024 E1 (Wierzcho?, Вежхощ), максимально сблизившаяся с Землей на этой неделе, видна в телескоп после захода солнца. Об этом сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.
Объект максимально сблизился с Землей 17 февраля. Вскоре он наберет скорость и «уйдет в бесконечное плавание по Млечному Пути, которое может длиться миллионы или даже миллиарды лет», — отметил представитель ПНИПУ.
«Комета C/2024 E1 доступна для наблюдений как в Северном, так и в Южном полушарии, однако невооруженным глазом ее не разглядеть — она слишком тусклая. Сейчас ее яркость составляет около плюс 6,5−7 звездной величины, поэтому понадобится хотя бы хороший бинокль с апертурой от 20−30 мм, а лучше небольшой телескоп», — сказал Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Россиянам эксперт посоветовал искать комету на небе через 30−60 мин после захода солнца, когда небо уже достаточно потемнело, но она еще не скрылась за горизонтом.
«Смотреть нужно в сторону юго-западной части горизонта. В начале марта комета переместится в созвездие Тельца, а самые благоприятные условия для наблюдения из наших широт наступят примерно 5 марта. Жителям Южного полушария повезло больше: комета сейчас путешествует по южному небу, и ее уже успели сфотографировать, например, в Новой Зеландии», — заключил он.
О комете.
C/2024 E1 была открыта в марте 2024 года польским астрономом Кацпером Вежхощем при наблюдениях в обсерватории Маунт-Леммон в США. Ученые предполагают, что размеры кометы могут достигать 10 км. Объект отличается изумрудно-зеленым цветом, который создается молекулами двухатомного углерода — дикарбона и циана. Под действием ультрафиолета эти вещества начинают мерцать, окрашивая кому — туманную оболочку кометы и ионный хвост.