Сблизившаяся с Землей комета C/2024 E1 видна в телескоп

«Комета C/2024 E1 доступна для наблюдений как в Северном, так и в Южном полушарии, однако невооруженным глазом ее не разглядеть — она слишком тусклая. Сейчас ее яркость составляет около плюс 6,5−7 звездной величины, поэтому понадобится хотя бы хороший бинокль с апертурой от 20−30 мм, а лучше небольшой телескоп», — сказал Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.