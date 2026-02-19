WSJ: продажа оружия США Тайваню находится в подвешенном состоянии

Но Си в февральском телефонном разговоре с Трампом призвал к осторожности в отношении продажи американского оружия Тайваню. В официальном заявлении Китая по итогам разговора подчеркивается, что Тайвань «является самым важным вопросом в китайско-американских отношениях» и что США «должны с осторожностью подходить к вопросу продажи оружия» острову.
Отвечая в понедельник на вопрос о том, планирует ли он отправлять больше оружия Тайваню, Трамп сказал, что обсуждал этот вопрос с китайским лидером: «Я говорил с ним об этом. У нас был хороший разговор, и мы примем решение довольно скоро».
Пекин уже выражал возмущение по поводу продажи оружия Тайваню на сумму 11,1 млрд долларов, о которой США объявили в декабре. После этого официальные лица США обсуждали дополнительные продажи оружия Тайбэю, но Си нажал на Трампа во время телефонного разговора 4 февраля.
«Четкий сигнал, исходящий от администрации Трампа, заключается в том, что она просто хочет сохранить нынешний статус-кво в преддверии апрельского саммита и избежать до того момента нового цикла эскалации», — считают в аналитической фирме Beacon Policy Advisors.