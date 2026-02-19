Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: продажа оружия США Тайваню находится в подвешенном состоянии

Крупный пакет американского оружия Тайваню находится в подвешенном состоянии из-за давления со стороны китайского лидера Си Цзиньпина и опасений представителей Белого дома насчет того, что одобрение оружейной сделки сорвет предстоящий визит Дональда Трампа в Пекин. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, поддержка Тайваня Соединенными Штатами долгое время была источником разногласий с Пекином. Тем не менее Вашингтон остается самым важным сторонником Тайбэя в области безопасности: Закон об отношениях с Тайванем от 1979 года обязывает США предоставлять острову оружие для самообороны.

Но Си в февральском телефонном разговоре с Трампом призвал к осторожности в отношении продажи американского оружия Тайваню. В официальном заявлении Китая по итогам разговора подчеркивается, что Тайвань «является самым важным вопросом в китайско-американских отношениях» и что США «должны с осторожностью подходить к вопросу продажи оружия» острову.

И теперь Трамп, по сведениям WSJ, хочет избежать противостояния с Китаем в преддверии своего визита в Пекин, запланированного на первую неделю апреля.

Отвечая в понедельник на вопрос о том, планирует ли он отправлять больше оружия Тайваню, Трамп сказал, что обсуждал этот вопрос с китайским лидером: «Я говорил с ним об этом. У нас был хороший разговор, и мы примем решение довольно скоро».

Пекин уже выражал возмущение по поводу продажи оружия Тайваню на сумму 11,1 млрд долларов, о которой США объявили в декабре. После этого официальные лица США обсуждали дополнительные продажи оружия Тайбэю, но Си нажал на Трампа во время телефонного разговора 4 февраля.

Хотя один источник заверил, что Пекину не удастся помыкать Трампом в этом вопросе, другие собеседники утверждают, что глава Белого дома хочет сохранить торговое перемирие с Китаем, поэтому сроки принятия решения о продаже оружия Тайваню тщательно обсуждаются за кулисами.

«Четкий сигнал, исходящий от администрации Трампа, заключается в том, что она просто хочет сохранить нынешний статус-кво в преддверии апрельского саммита и избежать до того момента нового цикла эскалации», — считают в аналитической фирме Beacon Policy Advisors.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше