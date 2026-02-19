Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС

Путин предложил создать систему контроля за исполнением постановлений пленума ВС.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Необходимо рассмотреть вопрос создания системы мониторинга за исполнением постановлений пленума Верховного суда, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Полагаю, надо рассмотреть вопрос о создании в Верховном суде действенной системы мониторинга и контроля за исполнением постановлений пленума. Стабильность правоприменения — общая для всех цель, гарантия качества и значимый фактор конкурентоспособности национальной юрисдикции», — сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.