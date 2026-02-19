Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС

«Полагаю, надо рассмотреть вопрос о создании в Верховном суде действенной системы мониторинга и контроля за исполнением постановлений пленума. Стабильность правоприменения — общая для всех цель, гарантия качества и значимый фактор конкурентоспособности национальной юрисдикции», — сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.