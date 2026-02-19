Путин дал поручения по улучшению работы российских судов

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин на совещании судей общей юрисдикции поручил работать над укреплением и развитием законного, эффективного и доступного правосудия.
Главные заявления:
— Судебная власть выполняет важнейшую функцию в жизни страны.
— Верховному суду следует поддерживать высокую планку стандартов к кандидатам на должности судей.
«От обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы людей, доверие граждан и общества не только к судебной системе, но и к власти вообще».
При этом высшая судебная инстанция должна своевременно реагировать на изменения правоприменительной практики. А для отслеживания исполнения постановлений пленума Верховного суда Путин предложил создать систему мониторинга.
— Высокая нагрузка на судей — одна из приоритетных проблем сферы, однако продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства повлияла на снижение нагрузки на ее снижение.
«В прошлом году впервые было зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20 процентов, причем практически для всех категорий дел».
Глава государства отметил, что в значительной степени это результат повышения с сентября 2024 года госпошлин по делам, которые рассматриваются судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами.
— Важнейшим направлением работы судов является соблюдение прав участников СВО и их семей.
— Необходимо продолжить оказывать повышенное внимание судебной защите женщин, детей и других уязвимых граждан.
Число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в уменьшилось.
При этом случаи заключения под стражу по делам, связанным с бизнесом, глава государства поручил взять на контроль. Вместе с тем Верховный суд должен вести мониторинг сроков рассмотрения дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей.
В то же время стала шире применяться практика альтернативного наказания по уголовным делам, например, в виде штрафа или исправительных работ.
— Судьи в новых и приграничных регионах работают в сложных условиях.
— В судах общей юрисдикции и арбитражных судах наблюдается дефицит кадров около 15 процентов.
«Вопросы комплектования судейского корпуса высококвалифицированными кадрами — одни из ключевых в повестке, в вашей повестке».
В связи с этим Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе.
Глава государства традиционно посещает совещание судей. В прошлом году, выступая перед судейским корпусом, Путин отмечал, что нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан, а также подчеркивал, что особое значение имеет судебная защита прав участников специальной военной операции и членов их семей.