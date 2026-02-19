ВС сформировал позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Верховный суд РФ в 2025 году сформировал единые правовые позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих, дела о получении выплат и компенсаций остаются на особом контроле, заявил председатель о суда Игорь Краснов.
«В конце прошлого года Верховным судом сформированы единые правовые позиции о пенсионном обеспечении военнослужащих. На особом контроле остаются дела о получении выплат, включая компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставлении денежных средств на их приобретение и строительство», — сообщил Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.