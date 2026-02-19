Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал к повышенному вниманию к судебной защите уязвимых граждан

Путин призвал оказывать повышенное внимание судебной защите уязвимых граждан.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал продолжить оказывать повышенное внимание судебной защите женщин, детей и других уязвимых граждан.

Глава государства отметил, что Верховным судом сформулированы правовые позиции по вопросам гарантированного предоставления льгот и компенсаций членам семей погибших в зоне боевых действий героев.

«Надо продолжать уделять повышенное внимание судебной защите женщин, детей, многодетных семей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан», — сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.