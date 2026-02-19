Путин призвал к повышенному вниманию к судебной защите уязвимых граждан

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал продолжить оказывать повышенное внимание судебной защите женщин, детей и других уязвимых граждан.
Глава государства отметил, что Верховным судом сформулированы правовые позиции по вопросам гарантированного предоставления льгот и компенсаций членам семей погибших в зоне боевых действий героев.
«Надо продолжать уделять повышенное внимание судебной защите женщин, детей, многодетных семей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан», — сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.