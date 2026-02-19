Ричмонд
ФСБ не ведет переговоров с Дуровым по Telegram

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. ФСБ России сейчас не ведет никаких переговоров с сооснователем Telegram Павлом Дуровым по вопросу функционирования мессенджера. Об этом заявил директор ведомства Александр Бортников в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

Источник: РИА "Новости"

«Мое ведомство никаких переговоров с Дуровым сейчас не ведет. Раньше вели, ни к чему хорошему не привело», — сказал он.

Бортников подчеркнул, что «нужно работать, а не биться за свободу слова». «Никто не нарушает свободу слова. Нужно защищать интересы граждан и не допускать правонарушений, которые осуществляются предоставлением услуг Telegram другим преступным элементам», — указал он.

Директор ФСБ также отметил, что Дуров «преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений». В качестве примера таких правонарушений Бортников привел детскую преступность, террористические акты и диверсии. «Мы считаем, что такой подход является не чем иным, как попустительством к тому, что происходит», — обратил внимание он.

В среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов мессенджера Telegram в связи с «систематическим и постоянным нарушением мессенджером требований федерального закона». Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов. Министр подчеркнул, что востребованность мессенджера в РФ остается высокой.

