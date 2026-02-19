Ричмонд
Растрата госбюджета и взяточничество: за что задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову

Главе Минкульта Башкирии вменяют растрату госбюджета и взяточничество.

Источник: Комсомольская правда

Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу министра культуры Республики Башкортостан Амины Шафиковой. Чиновницу задержали вчера в Уфе.

По данным Следственного комитета России, Шафиковой вменяются преступления, связанные с растратой бюджетных средств и получением взятки в особо крупном размере. В ведомстве настаивают на аресте подозреваемой на период предварительного расследования.

В Министерстве культуры Башкирии, которое Шафикова возглавляла почти 14 лет, выразили обеспокоенность ситуацией, отметив, что официальные комментарии по факту задержания будут даны правоохранительными органами. Коллеги охарактеризовали Амину Шафикову как авторитетного руководителя и талантливого музыканта, подчеркнув, что за годы ее работы сфера культуры в регионе демонстрировала высокие результаты и творческие достижения.

