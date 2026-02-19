Популярная морская страна Европы может ввести визы для белорусов в 2026

Исполняющая обязанности генерального директора МИД Черногории по двусторонним вопросам Мария Степчевич и ее коллега — исполняющая обязанности гендиректора МИД Черногории по европейским вопросам Иван Иванишевич заявили, что страна хочет завершить переговоры о вступлении в Европейский союз до конца 2026 года. Как ожидается, Черногория может присоединиться к ЕС к 2028 году.