Популярная морская страна Европы может ввести визы для белорусов в 2026 году. Подробности приводит Республиканский союз туристической индустрии.
В РСТО предупредили белорусов, который планируют отдых на Адриатическом море, что Черногория рассматривает возможность введения визового режима в отношении Беларуси и России.
Информация об этом прозвучала 6 февраля 2026 года во время брифинга в Белграде, который был организован Министерством иностранных дел Черногории для глав и представителей дипломатических миссий.
Исполняющая обязанности генерального директора МИД Черногории по двусторонним вопросам Мария Степчевич и ее коллега — исполняющая обязанности гендиректора МИД Черногории по европейским вопросам Иван Иванишевич заявили, что страна хочет завершить переговоры о вступлении в Европейский союз до конца 2026 года. Как ожидается, Черногория может присоединиться к ЕС к 2028 году.
Степчевич пояснила, что в рамках указанного процесса страна намерена провести полное выравнивание своей визовой политики к общеевропейской уже к концу 2026 года. Фактически это может означать введение визового режима для граждан стран, не входящих в список безвизовых для ЕС, включая Беларусь и Россию.
В РСТО уточняют, что решение по визам может быть принято уже в 2026 году.
Напомним, что белорусам при посещении Черногории не нужна была виза при условии пребывания не более 30 суток.
