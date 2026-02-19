Ричмонд
Путин попросил держать на контроле заключение под стражу предпринимателей

Путин попросил Верховный суд держать на контроле аресты предпринимателей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Верховный суд держать на контроле заключение под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, связанных с предпринимательством.

«На особом контроле прошу держать вопрос об обоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ходе предпринимательской и иной экономической деятельности», — сказал глава государства в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.