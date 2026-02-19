Путин: по уголовным делам стали чаще применяться альтернативные наказания

«Шире стала использоваться и практика назначения альтернативного наказания по уголовным делам. Условные лишения свободы, штрафы, обязательные работы и так далее. Ну вот справочка здесь у меня тоже есть, конечно, вы знаете об этом. Из числа осужденных реальное лишение свободы назначено 125 тысячам лиц, или 26%, а в отношении почти 320 тысяч лиц, или 71% назначены альтернативные наказания», — сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.